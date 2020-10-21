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Philips Avent Magnetronstoomsterilisator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF282
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Alles (7)
Is de verpakking geschikt voor recycling?
Hoe lang moet ik voorwerpen voor mijn kind blijven steriliseren?
Welke magnetroninstellingen moet ik gebruiken voor mijn Philips Avent-sterilisator?
Welke producten kan ik steriliseren met mijn Philips Avent-sterilisator?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?