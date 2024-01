Écoutez et parlez à votre bébé

Grâce à une autonomie de 24 h et à un son limpide, notre écoute-bébé SCD715 vous apporte plus de souplesse. Son capteur de température, sa veilleuse sécurisante et ses berceuses vous permettent de créer un environnement reposant pour votre bébé. Voir tous les avantages