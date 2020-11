La connexion essentielle avec votre bébé

Le SCD603 vous permet de maintenir en permanence une connexion sécurisée avec votre bébé. Il offre non seulement un son d'excellente qualité mais vous permet également de voir votre bébé jour et nuit. Avec une portée de 150 mètres, cet écoute-bébé est entièrement portable et facile à utiliser. Voir tous les avantages