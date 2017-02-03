Ik ben op zich best tevreden van de babyfoon, duidelijk beeld, vrij goede ontvangst, af en toe valt het weg maar ik veronderstel dat dat wel meer gebeurt met babyfoons, levensduur van de batery kunnen we meeleven, bij zijn middagdutje gebruiken we deze en dan 'savonds voor in zijn bedje te leggen, en dan kunnen we de babyfoon ruim gebruiken tot we zelf gaan slapen dan laad hij de hele nacht op en kunnen we verder tot de volgende dag! Alleen sinds een maand laad de babyfoon niet meer degelijk op, maar lees hier blijkbaar dat dit nog gebeurt? Heb hiernet in de shop alvast een oplader besteld (voor ouderunit) hopelijk is het dan wel opgelost? Wij zijn benieuwd, qwa prijs kwaliteit voor ons valt het mee, hebben deze in de promotie gekocht en voor dat geld vindt ik het meer dan een degelijk toestel! Nu enkel hopen dat de battery terug gewoon kan opladen zodat we nog enkele jaren plezier van de babyfoon kunnen beleven