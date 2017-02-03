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Niet meer leverbaar
SCD603/00
2,4 inch kleurenscherm
Reservebatterijfunctie in de babyunit, zodat de verbinding altijd intact blijft, ook bij een stroomstoring
3.3
van 5
178
Reviews & awards
zotteke
03/02/2017
België
Goede babyfoon
Ik ben op zich best tevreden van de babyfoon, duidelijk beeld, vrij goede ontvangst, af en toe valt het weg maar ik veronderstel dat dat wel meer gebeurt met babyfoons, levensduur van de batery kunnen we meeleven, bij zijn middagdutje gebruiken we deze en dan 'savonds voor in zijn bedje te leggen, en dan kunnen we de babyfoon ruim gebruiken tot we zelf gaan slapen dan laad hij de hele nacht op en kunnen we verder tot de volgende dag! Alleen sinds een maand laad de babyfoon niet meer degelijk op, maar lees hier blijkbaar dat dit nog gebeurt? Heb hiernet in de shop alvast een oplader besteld (voor ouderunit) hopelijk is het dan wel opgelost? Wij zijn benieuwd, qwa prijs kwaliteit voor ons valt het mee, hebben deze in de promotie gekocht en voor dat geld vindt ik het meer dan een degelijk toestel! Nu enkel hopen dat de battery terug gewoon kan opladen zodat we nog enkele jaren plezier van de babyfoon kunnen beleven
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Dmers
07/08/2018
Nederland
Is prima babyfoon alleen gaat hij nu net stuk.
Het is een fijne babyfoon simpel in gebruik we hadden eerst die uGrow wat een onding constant problemen mee helaas. Nu we deze hebben gekocht voor onze zoon nu 11 maanden hadden we er veel plezier van ik koppelde hem vanmiddag los ivm verplaatsen van bedje ik wilde hem Vanavond weer aanzetten maar nu deed de camera het niet meer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Marielle29
14/01/2016
Nederland
Werkt perfect! Zou er zo nog een kopen voor de tweede
Babyfoon werkt perfect! Bij gebruik magnetron en als ik tv kijk op m'n iPad (met de ouderunit ernaast) valt t bereik weg. Verder nooit problemen mee! Zicht is prima, beeldgrootte ook. Zou hem zo weer kopen bij de tweede.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD603/00 Digitale videobabyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.