Convertissent tous les biberons Philips Avent en récipients de conservation pour lait.

Les disques convertissent tous les biberons et tasses Philips Avent en récipients de conservation pour le lait et la nourriture. Cette solution est idéale pour la conservation/congélation du lait maternel. Gardez votre téterelle, bague d'étanchéité et capuchon propres et bien rangés lors des déplacements en ajoutant simplement une base d'étanchéité.