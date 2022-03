Embout de microdermabrasion doux

Recommandé pour les femmes non accoutumées à la microdermabrasion, pour les femmes à peau sensible ou lorsque la peau est sensibilisée pour des raisons hormonales ou saisonnières. Développé en collaboration avec des dermatologues, pour une utilisation à domicile sans danger. Lorsque vous utilisez un nouvel embout, commencez toujours par un nombre limité de passages, afin d'habituer votre peau à un fonctionnement plus intense.*