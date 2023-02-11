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5 réglages d'intensité manuels
3 embouts : corps, visage, maillot
Application Lumea IPL
Fonctionnement sur secteur
Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.
Choisissez parmi 5 réglages d'intensité pour une expérience plus confortable. Le capteur de teint de peau vous empêche d'épiler les zones de votre peau trop sombres pour une épilation à lumière pulsée.
Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.
Récompenses
4.2
sur 6
1610
Avis
89%
recommandent ce produit
Meuh
11/02/2023
België
Acheteur vérifié
Fonctionne parfaitement
Après déjà deux séances, des zones de poils avaient disparues. Et ici, après 4 séance je n’ai presque plus de poils aux aisselles alors que je devais me raser max tous les deux jours. Poils fort diminué également aux jambes. Ravie de cet achat, je ne pensais pas qu’il marcherait aussi bien ! En espérant que cela va rester comme cela sur la durée :)
Avantages
Sans douleur
Contre
Long
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Épilateur à lumière pulsée
FlorenceF
18/01/2019
België
Top top top
Cet épilateur a changé à vie, à dieu les poils, quel bonheur ! Il est simple à utiliser, ne fait pas mal’et Fonctionne bien. Déjà presque plus de poils après quelques mois d’utilisation. Le plus est l’appli Qui me rappelle mes séances, même mon copain s’y mis! :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 Épilateur à lumière pulsée
Lila
16/01/2019
België
Excellent produit
10/10 j’ai adoré et vraiment ce produits tien ces promesse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 82 % sur les demi-jambes
En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips