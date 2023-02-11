J'adore cet appareil, il m'a beaucoup aidé et facilité ma vie quotidienne. Mes poils sont de couleur noire et ma peau est claire, donc selon le guide de Philips Lumea IPL, je dois utiliser l'intensité 4 ou 5. J'ai installé l'application qui m'a facilité la tâche aussi et j'ai fixé un rappel:un jour avant la séance pour prendre mon temps à me raser et de m'assurer que je n'ai pas de crème ou huile sur ma peau. Avant d'utiliser Lumea je m'épilais à la cire qui a irrité ma peau, parfois j'ai eu des tâches de brulures quand la cire est trop chaude et surtout j'ai eu de centaines de poils incarnés, que je n'ai pas réussi à enlever par des gommages et une bonne hydratation. Pour utiliser Lumea, j'ai commencé à me raser (selon le guide, on peut toujours nous épiler mais vu que la lumière détecte la couleur des poils, j'ai choisit le rasage afin d'obtenir de meilleurs résultats). Comme le guide le dit, cet appareil est complétement indolore mais j'ai senti un peu de picotement lors de la première séance puis je me suis habituée, mais je dois avouer qu'à la fin de chaque séance je me sens un peu affaiblie ce que je trouve tout à fait normal sinon pas d'effets indésirables pour moi qui ai une peau très sensible. Après la première séance, les poils ont continué à pousser normalement et je n'ai pas vu de vraies améliorations. Après la deuxième séance, j'étais surprise, les poils ont tardé à pousser et en plus ils ont commencés à tomber. J'ai remarqué aussi qu'ils n'ont pas poussé dans certaines zones. J'étais très très heureuse. Après la troisième et la quatrième séances, les poils ont encore tardé à pousser et j'ai remarqué que les zones vides de poils sont devenues nombreuses. Je peux dire que je me suis débarrassé des poils dans 70% des zones traitées (bras et jambes seulement). Je ne regrette pas l'utilisation de cet appareil et je la recommande partout ou je vais. Vous n'allez pas regretter votre achat. Il faut bien lire le guide et bien suivre les instructions et ne pas négliger les étapes d'essais ( commencer par une intensité faible et l'augmenter petit à petit etc ..). Je sais que ça a marché pour moi parce que mes poils sont très foncés et ma peau est claire, cela veut dire que ça peut ne pas marcher pour les femmes ayant des poils clairs avec une peau claire etc ...tout est noté sur le guide d'instructions. Maintenant la vie est devenue très belle, au lieu de me raser tous les jours ou de m'épiler deux ou 3 fois par mois, il me suffit de faire quelques retouches une fois par mois voire un mois et demi ou plus. N'hésitez pas à recommander Philips Lumea IPL à vos amies, cousines, voisines et surtout n'hésitez pas à l'offrir, vous allez, certainement, rendre une femme épanouie et heureuse avec cet appareil miraculeux.