Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.