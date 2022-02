Son puissant, incroyablement clair

Puissance et solidité avec le Philips Shoqbox SB7200, résistant aux éclaboussures et aux chutes. Profitez de votre musique à l'extérieur grâce à cette enceinte robuste diffusant la musique sans fil, avec un son ample, profond et clair. Voir tous les avantages