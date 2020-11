Tondeuse métallique 32 mm ou 15 mm pour des détails impeccables

Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face. La tondeuse large de 32 mm est idéale pour une tonte ultra-performante et la tondeuse de précision de 15 mm permet de dessiner les lignes et contours dans les zones difficiles à atteindre. Les bords arrondis glissent sur votre peau. La tondeuse de précision taille efficacement de près, pour les petits détails et la zone sous votre nez ou encore autour de votre bouche.