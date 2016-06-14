ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product met accessoire
  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product met accessoire

Niet meer leverbaar

StyleShaverWaterdicht scheerapparaat en styler

QS6161/32

4.4

| (23) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

Creëer je eigen stijl

Creëer een eigen stijl met de Philips StyleShaver. Met de baardstyler en het scheerapparaat met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om eenvoudig elke stijl te creëren, van een perfecte stoppelbaard en gestylede baard tot een glad scheerresultaat.

Bekijk alle voordelen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Trimmen, stylen, scheren - creëer uw eigen stijl

Creëer je eigen stijl

  • Intervallen van 0,5 mm

  • Dubbelzijdige trimmer

  • 75 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Scheerapparaat met dubbel scheerblad

(Stoppel)baardtrimmer: 12 lengte-instellingen van 0,5-10 mm

(Stoppel)baardtrimmer: 12 lengte-instellingen van 0,5-10 mm

Dankzij de volledig metalen trimmer (32 mm) en de kam met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.

Nieuw scheerapparaat: scheert 20% sneller dan eerst

Nieuw scheerapparaat: scheert 20% sneller dan eerst

Dankzij het nieuwe dubbele scheerblad werkt u eenvoudig uw stijl bij. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de 2 zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.

Volledige metalen trimmer van 32 mm of 15 mm voor perfecte details

Volledige metalen trimmer van 32 mm of 15 mm voor perfecte details

Verwijder de instelbare kam en u vindt hieronder een volledig metalen, dubbelzijdige trimmer. Gebruik de kant van 32 mm voor een hoogwaardig trimresultaat en de kant van 15 mm voor nauwkeurig, gedetailleerd werk op moeilijk bereikbare plaatsen. De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op uw huid. De fijne knipelementen zorgen voor een glad en perfect trimresultaat en zijn uitstekend te gebruiken voor kleine details of voor gebieden zoals onder uw neus of rond uw mond.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

23

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

14/06/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een prima en mooi apparaat.

Al jaren diverse Philips scheer en trim gebruikt. Op zoek naar nieuw scheerapparaat kwam ik deze trimmer tegen . Trimmer werd door gebruikers goed beoordeeld. Ik gebruik trimmer nu ca 1 maand , scheer en trimt erg goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterdicht scheerapparaat en styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterdicht scheerapparaat en styler

09/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Exellent

Excellent and best quality. I recommend this to all folks.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler

26/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

VERYGOOD PRODUCTS

VERYGOOD PRODUCTS i use the product for 2 hours and the battery still good regards

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 