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Niet meer leverbaar
Creëer je eigen stijl
Creëer een eigen stijl met de Philips StyleShaver. Met de baardstyler en het scheerapparaat met twee hoofden hebt u alles wat u nodig hebt om eenvoudig elke stijl te creëren, van een perfecte stoppelbaard en gestylede baard tot een glad scheerresultaat.
Intervallen van 0,5 mm
Dubbelzijdige trimmer
75 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Scheerapparaat met dubbel scheerblad
Dankzij de volledig metalen trimmer (32 mm) en de kam met 12 instelbare lengtestanden krijgt u eenvoudig de gewenste baardlengte. Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. De duurzame metalen trimmer met huidvriendelijke afgeronde randen garandeert een precies en gelijkmatig trimresultaat.
Dankzij het nieuwe dubbele scheerblad werkt u eenvoudig uw stijl bij. Met de middentrimmer verwijdert u lange, hardnekkige haren en met de 2 zwevende scheerbladen maakt u alle overige gebieden perfect glad.
Verwijder de instelbare kam en u vindt hieronder een volledig metalen, dubbelzijdige trimmer. Gebruik de kant van 32 mm voor een hoogwaardig trimresultaat en de kant van 15 mm voor nauwkeurig, gedetailleerd werk op moeilijk bereikbare plaatsen. De afgeronde uiteinden voelen zacht aan op uw huid. De fijne knipelementen zorgen voor een glad en perfect trimresultaat en zijn uitstekend te gebruiken voor kleine details of voor gebieden zoals onder uw neus of rond uw mond.
4.4
van 5
23
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Mart50
14/06/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Een prima en mooi apparaat.
Al jaren diverse Philips scheer en trim gebruikt. Op zoek naar nieuw scheerapparaat kwam ik deze trimmer tegen . Trimmer werd door gebruikers goed beoordeeld. Ik gebruik trimmer nu ca 1 maand , scheer en trimt erg goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterdicht scheerapparaat en styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterdicht scheerapparaat en styler
Khashayar
09/04/2017
United Kingdom
Exellent
Excellent and best quality. I recommend this to all folks.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler
MOHAMMAD
26/07/2016
United Kingdom
VERYGOOD PRODUCTS
VERYGOOD PRODUCTS i use the product for 2 hours and the battery still good regards
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 8000 QS6161/34 Waterproof shaver & styler
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