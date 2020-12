Technologie unique OneBlade

La nouvelle technologie de stylisation pour le visage et le corps de Philips OneBlade est révolutionnaire. Elle permet de tailler, de définir les contours et de raser les poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (200 par seconde), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.