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  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
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  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
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  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte

Niet meer leverbaar

OneBladeVervangend mesje

QP610/50

4.3
| (221) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style haar van elke lengte
Dankzij het dubbele beschermingssysteem - een glijcoating en afgeronde uiteinden - wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snel bewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2520/25R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2520/60R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2620/20R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2620/25R1

OneBlade

OneBlade

QP2520/16

OneBlade

OneBlade
Gezicht en lichaam

QP2620/65

OneBlade

OneBlade
Gezicht

QP2520/65

OneBlade

OneBlade
Gezicht en lichaam

QP2620/20

OneBlade

OneBlade
Gezicht en lichaam

QP2620/25

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2620/30R1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van elke lengte

  • Trimmen, bijwerken en scheren

  • 1 x Original mesje voor lichaam & 1 lichaamsset

  • Past op alle OneBlade-handgrepen

  • Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Mesje dat niet snel slijt

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

221

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

06/10/2024

Nederland

Nederland

Life Saver

I recently tried out the Philips OneBlade 360 Blade Body Kit, and I am impressed even as a customer who has Oneblade for facial shave. I was a bit unsure about replacement blades but this had changed after I have Oneblade for facial shave. I have the same very positive impression with the Body Kit too. The rotating blade is a fantastic feature! It moves in all directions, which makes shaving much easier. It really beats regular razor blades. Plus, I felt safe shaving my body with this kit because it helped prevent cuts and irritation. To be honest, I have very strong body hair including my beard, but Oneblade is the best razor so far, because it does not get blocked in any way, this is very important to me, I can't forget the pain I suffered with classic knives. Also, it has very very long battery time so you won't need to worry about the charging it after every shave. If you’ve been thinking about trying a new shaving solution like faster, easier, and less painful. I definitely recommend this kit! It’s great for both new users and those already familiar with OneBlade.

Voordelen

Easy to use, effective, painless, long duration for the blades

Nadelen

Nothing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje

30/09/2024

Nederland

Nederland

Positief verrast door Philips OneBlade 360

Ik heb de Philips OneBlade 360 Blade Body Kit - Vervangmesjes Body Kit - 2 stuks - QP624/50 gekregen voor producttesten. Eerlijk gezegd was ik in het begin wat sceptisch. Ik had nog nooit een OneBlade gebruikt en ik ben iemand die normaal gesproken niet snel op vervangende mesjes vertrouwt. Maar na het testen van deze set ben ik echt positief verrast! Wat ik vooral geweldig vind, is de 360-mesjesfunctie. Het mesje kan alle kanten op draaien, waardoor het scheren nog makkelijker en comfortabeler wordt, vooral bij lastige plekken. Dit maakt het echt een stap vooruit vergeleken met standaard scheermesjes. Daarnaast biedt de body kit ook fijne bescherming tijdens het scheren van het lichaam. Dit geeft me meer vertrouwen om mijn lichaam te scheren zonder me zorgen te maken over sneetjes of irritatie. Het mesje glijdt soepel over de huid zonder dat het ruw aanvoelt, wat voor mij een groot pluspunt is. Een ander voordeel van deze vervangende mesjes is de ingebouwde indicator die aangeeft wanneer het mesje aan vervanging toe is. Er zit een klein zwart pijltje op het mesje dat steeds duidelijker zichtbaar wordt naarmate het mesje verslijt. Dit vond ik echt handig want zo hoef je niet te gokken of het mesje nog goed werkt. Zodra het pijltje helemaal zwart is, weet je dat het tijd is voor een vervangend mesje. Het vervangen zelf is ook super eenvoudig. Dit was de eerste keer dat ik een mesje verving en het ging heel snel en probleemloos. Binnen een paar seconden kon ik weer verder. Al met al heeft deze ervaring mijn vertrouwen in scheermesjes echt veranderd. Ik was altijd wat huiverig maar nu zou ik niet meer zonder willen. Als je, net als ik, twijfelt over vervangende mesjes dan raad ik deze set absoluut aan!

Voordelen

360° draaibare mesjes voor eenvoudig scheren, Bodybescherming voorkomt irritatie en sneetjes

Nadelen

Geen handleiding voor groene opzetstukken, Opzetstukken zijn niet intuïtief in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje

29/09/2024

Nederland

Nederland

Handig apparaat

De Philips OneBlade is een handig apparaat om lichaamshaar te verwijderen op diverse plekken. Het is comfortabel in gebruik En Ik had minder last van wondjes dan bij oudere modellen. Scheren ging snel en comfortabel. Met diverse opzet stukjes ook prima voor baardharen.

Voordelen

Prima apparaat

Nadelen

prijs losse mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP624/50 Vervangend mesje

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.