Une fête plus belle avec un éclairage dynamique

Rendez la fête encore plus belle en créant un éclairage dynamique pour votre musique. Illuminez la nuit avec deux magnifiques effets d'éclairage dynamique produits directement par les enceintes. Activez et désactivez en un instant les lumières grâce au commutateur. Illuminez la fête comme bon vous semble, qu'il s'agisse d'un éclairage d'ambiance relaxant ou de jeux de lumière stimulants, comme en boîte de nuit. Vous décidez du style et de l'ambiance !