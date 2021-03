Technologie Active 3D Max pour une expérience 3D Full HD

Profitez pleinement des films en 3D dans votre salon grâce à la technologie 3D Max. Découvrez la profondeur et la résolution Full HD en associant un écran ultra-rapide et les lunettes Active Shutter. Avec ces lunettes 3D Max et votre téléviseur 3D Max, découvrez tout le plaisir de la télévision en 3D.