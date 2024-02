Technologie SoundSphere pour un son naturel et très riche

Jouissez de la beauté et de l'énergie de la musique grâce à la technologie SoundSphere qui délivre chaque note telle que l'artiste en avait l'intention. Offrant un son clair et naturel, elle crée une impression sonore plus profonde et plus étendue. Le résultat : un son proche du réel, qui vous donne la sensation que les artistes sont là, devant vous. Chaque haut-parleur SoundSphere est équipé d'un haut-parleur d'aigus suspendu au-dessus de l'enceinte et qui diffuse des sons plus clairement et dans toutes les directions. Un système d'ingénierie des filtres audio sophistiqué et un positionnement réfléchi du haut-parleur de graves minimisent les interférences et contribuent à un son encore plus naturel.