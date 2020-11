Stylisation et précision avancées

Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente et ses 11 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Les lames DualCut apportent une précision maximale, tandis que le manche antidérapant en caoutchouc améliore votre confort et votre maîtrise. Voir tous les avantages