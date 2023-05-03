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11 outils
Technologie DualCut
Jusqu'à 80 min d'autonomie
Waterproof
Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.
La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 11 accessoires pour tout le corps.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
4.2
sur 6
692
Avis
87%
recommandent ce produit
Gamelleboy
03/05/2023
België
Acheteur vérifié
Bien qu'encore nouveau, il est comme je l'espérais
Cela correspond parfaitement à ce que j'en attendais. Equipement complet bien qu'une housse de rangement un peu plus correcte et une cape (de coiffeur) n'aurait pas été inutile. L'ensemble n'est ni lourd ni encombrant pour l'emmener en voyage. L'appareil était déjà chargé à la livraison. L'autonomie est idéale (pour l'instant) - utilisé 2 fois par mois pour les cheveux et 2 à 3 fois par semaine pour la barbe, je ne l'ai chargé qu'une fois sur 6 semaines.
Avantages
Pratique, bonne autonomie, équipement, légèreté, taille.
Contre
Je n'en n'ai pas encore trouvé mais je ne l'utilise que depuis 6 semaines.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
LucW
07/12/2020
België
Acheteur vérifié
Facile, complet et efficace
Très complet et facile à utiliser, le seul tout petit bemol est le sac de rangement pas super pratique mais suffisant. l'appareil est peu bruyant et sa coupe est fine, régulière et douce. L'autonomie et l'étanchéité sont sans reproche.
Avantages
Rapport qualité/prix excellent pour un appareil très complet.
Contre
Un sac de transport ou rangement un peu étriqué et pas trop pratique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5740/15 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5740/15 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
ddberg
04/02/2023
France
Acheteur vérifié
Efficace
Complet, pratique, efficace et bon rapport qualité-prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps