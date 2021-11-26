Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
11 hulpstukken
DualCut-technologie
Tot 80 minuten gebruikstijd
Waterdicht
Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.
De Philips Multigroom alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 11 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.
Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.
4.2
van 5
692
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
mevr peeters
26/11/2021
België
Geverifieerde koper
topper
wij zijn zeer tevreden van onze philips, mijn vader zijn haren zijn mooi gesneden, ik ben bijna een kapster met dit toestel in mijn handen. dank u wel
Voordelen
zeer makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, gezicht, haar en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, gezicht, haar en lichaam
Helpau
07/07/2020
België
Geverifieerde koper
Uitstekend. Werkt perfect.
Zeer functioneel, efficiënt. Lange batterijduur. Ligt goed in de hand.
Voordelen
Alles
Nadelen
Niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5740/15 12-in-1, gezicht, haar en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5740/15 12-in-1, gezicht, haar en lichaam
EversE
15/06/2020
België
Geverifieerde koper
Super product
Super trekt niet aan kinderen hun haren. Wij gaan nu zelf kapper zijn. Snel zelf thuis doen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.