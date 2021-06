Lecture de musique iTunes

Vous pouvez désormais lire la musique de votre bibliothèque iTunes sur votre chaîne Hi-Fi Philips, sans la moindre opération de conversion ! Installez simplement le logiciel TwonkyMedia fourni avec votre système : il prend en charge le codec AAC utilisé par iTunes pour extraire et stocker les morceaux et vous permet donc d'accéder aux morceaux de votre librairie et de vos playlists iTunes, de les sélectionner et de les lire, le tout sans fil. Attention, le système ne prend pas en charge les fichiers audio avec protection DRM acquis via le site iTunes Store.