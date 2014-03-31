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Arrêté
Haute fidélité et qualité supérieure. Où que vous alliez.
Le casque Philips Fidelio M1 associe le meilleur du son et un confort optimal, pour une expérience musicale authentique. Grâce à une conception experte légère et robuste offrant une isolation exceptionnelle, profitez d'un son réellement haute définition où que vous alliez.
Fidelio
Blanc
Haut-parleurs testés avec soin pour un son parfaitement équilibré.
Des études poussées ont été réalisées auprès de mélomanes pour comprendre leurs préférences d'écoute, telles que, par exemple, la combinaison de caractéristiques sonores qu'ils préfèrent. Nos acousticiens ont ensuite réglé le Fidelio M1 pour prendre en compte tous les infimes détails ayant une incidence sur la perception des sons par les auditeurs, et notamment la manière dont l'oreille renvoie le son, ainsi que sa résonance. Par conséquent, nos casques M1 sont conçus pour reproduire un son aussi fidèle à l'original que possible, y compris avec les enregistrements modernes.
L'isolation acoustique est réalisée avec un dispositif en forme de ruban intégré à la chambre interne pour éliminer toute fuite sonore et préserver les détails. Résultat : une excellente extension des basses.
Récompenses
4.8
sur 6
9
Avis
100%
recommandent ce produit
Nico997
31/03/2014
France
Un casque de qualité
Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit M1WT Casque avec micro supra-aural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit M1WT Casque avec micro supra-aural
meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit M1WT On-ear headband headset
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit M1WT On-ear headband headset
BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit M1WT On-ear headband headset
Oui, je recommande ce produit
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