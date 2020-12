Coussinets respirants et mousse à mémoire de forme pour un confort optimal

Les matériaux utilisés pour le Fidelio M1 ont été soigneusement sélectionnés pour un confort longue durée et des performances sonores améliorées. Les coussinets respirants haute qualité avec mousse à mémoire de forme ont été conçus pour un maintien ergonomique optimal. Non seulement la mousse s'adapte parfaitement à la forme de votre oreille, mais elle préserve les basses tout en bloquant les bruits ambiants. Elle est associée à un coussinet externe, fabriqué avec un rapport équilibré entre le tissu et le cuir synthétique qui réduit la pression sur la surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur, pour un M1 aussi agréable à porter qu'à écouter.