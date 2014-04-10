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Niet meer leverbaar

Philips FidelioHeadset voor op het oor met hoofdband

M1WT/00

4.8

| (9) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

2 Prijzen

De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.

De Philips Fidelio M1-hoofdtelefoon combineert het allerbeste geluid met comfort voor een authentieke muziekbeleving. Ontwikkeld voor superieure geluidsisolatie en voorzien van een licht, maar stevig ontwerp zodat u overal kunt genieten van High Definition-geluid.

Bekijk alle voordelen

De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.

  • Fidelio

  • Wit

Zorgvuldig geteste luidsprekers voor de beste geluidsbalans

Zorgvuldig geteste luidsprekers voor de beste geluidsbalans.

Frequentierespons wordt afgestemd op de kritische voorkeuren van de luisteraar

Er is uitgebreid onderzoek gedaan met kritische muziekliefhebbers om hun luistervoorkeuren te leren kennen, zoals de eigenschappen van de geluidsbalans die zij zoeken. Onze akoestiektechnici hebben de Fidelio L1 ontworpen met oog voor de kleinste details die invloed hebben op hoe luisteraars geluid horen, bijvoorbeeld hoe het oor geluid terugkaatst en resoneert. Dit heeft geleid tot de M1-hoofdtelefoons, die een natuurlijk geluid bieden dat trouw is aan het origineel en zijn afgestemd op moderne opnamestijlen.

Geluiddichte constructie houdt geluidsdetails binnen

Geluiddichte constructie houdt geluidsdetails binnen

De geluiddichte afsluiting bestaat uit een speciaal ontworpen band die in de binnenste kamer is ingebouwd, waardoor geluid niet verloren gaat en geluidsdetails behouden blijven. Het resultaat is een uitstekend basgeluid.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

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  • Afbeelding van AWARD-961310

Recensies

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4.8

van 5

9

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset

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