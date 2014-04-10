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Niet meer leverbaar
De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
De Philips Fidelio M1-hoofdtelefoon combineert het allerbeste geluid met comfort voor een authentieke muziekbeleving. Ontwikkeld voor superieure geluidsisolatie en voorzien van een licht, maar stevig ontwerp zodat u overal kunt genieten van High Definition-geluid.
Fidelio
Wit
Zorgvuldig geteste luidsprekers voor de beste geluidsbalans.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan met kritische muziekliefhebbers om hun luistervoorkeuren te leren kennen, zoals de eigenschappen van de geluidsbalans die zij zoeken. Onze akoestiektechnici hebben de Fidelio L1 ontworpen met oog voor de kleinste details die invloed hebben op hoe luisteraars geluid horen, bijvoorbeeld hoe het oor geluid terugkaatst en resoneert. Dit heeft geleid tot de M1-hoofdtelefoons, die een natuurlijk geluid bieden dat trouw is aan het origineel en zijn afgestemd op moderne opnamestijlen.
De geluiddichte afsluiting bestaat uit een speciaal ontworpen band die in de binnenste kamer is ingebouwd, waardoor geluid niet verloren gaat en geluidsdetails behouden blijven. Het resultaat is een uitstekend basgeluid.
Prijzen
4.8
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset
BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset
TheWiz52
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1WT On-ear headband headset