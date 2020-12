Bass Reflex-systeem voor een heldere, dynamische en uitgebalanceerde bas

Het ontwerp met gesloten achterkant maakt onderdeel uit van een Bass Reflex-systeem dat bestaat uit oordoppen met strategisch geplaatste openingen. Hiermee wordt de luchtdruk in de binnenste kamer geregeld, zodat het diafragma functioneert in een gecontroleerde omgeving voor optimale akoestische respons. In combinatie met de geluiddichte constructie wordt elk natuurlijk geluidsdetail geïsoleerd. Dit levert een nauwkeurig en dynamisch basgeluid op, zonder in te leveren aan helderheid.