Diffusion et stockage des vidéos sur le cloud, en partenariat avec Ivideon

InSightHD s'appuie sur Ivideon pour vous offrir une diffusion vidéo et un stockage en ligne sécurisés et fiables. Vous pouvez utiliser InSightHD avec un abonnement pour enregistrer automatiquement ce qui se passe quand du bruit ou du mouvement est détecté. Les événements sont enregistrés de manière sécurisée dans l'espace de stockage en ligne Ivideon et peuvent être visualisés sur votre téléphone.