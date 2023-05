Éclairage LED haut de gamme

La lampe Philips Xperion 6000 Penlight produit une lumière LED blanche et naturelle qui permet d'optimiser le confort visuel et de réduire la fatigue oculaire, pour un travail sans fatigue. Le faisceau principal de la lampe Philips Xperion 6000 Penlight offre deux modes d'éclairage : un faisceau principal de 200 lm (mode « Boost ») qui peut être réduit à 100 lm (mode « Éco ») et un spot de 120 lm pour diriger la lumière là où vous en avez besoin. Ces différents flux lumineux vous permettent de gérer n'importe quel travail d'inspection.