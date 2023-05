Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Onze Philips Xperion 6000 Penlight is ontworpen voor ruige werkomgevingen met schokbestendigheid conform IK07, waterbestendigheid conform IP65 en een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. De duurzame Philips Xperion 6000 Penlight is gemaakt om lang mee te gaan, omdat we weten dat zelfs de meest stabiele handen extra ondersteuning nodig hebben.