Protection IP67 contre les éclaboussures et la poussière

La lampe Philips HL22M est conforme à l'indice international IP54 de protection contre les éclaboussures et la poussière. Fabriquée selon un cahier des charges rigoureux et ayant bénéficié de multiples processus d'étanchéisation, votre lampe résiste aux projections d'eau et à la poussière.