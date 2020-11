Support de montage extensible télescopique

La lampe CBH52 de Philips est équipée de deux crochets télescopiques intégrés extensibles des deux côtés et orientables à 360°. Les crochets sont dotés d'ouvertures plus larges et sont recouverts de caoutchouc souple, ce qui facilite leur fixation au capot du véhicule et évite de rayer la peinture.