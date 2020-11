Éclairage LED haute qualité en deux modes : 1 500 lm / 750 lm

Chaque module de la MDLS Philips MatchLine propose deux modes d'éclairage différents. Le mode Boost, mode le plus puissant, fournit 500 lumens et est idéal pour vérifier les détails les plus fins de la peinture. Pour des besoins en éclairage quotidiens (et pour que la batterie dure plus longtemps), le mode normal vous fournit 250 lumens. En outre, si une lumière plus intense est nécessaire, combinez simplement les trois modules pour obtenir un éclairage extrêmement puissant de 1 500 lumens.