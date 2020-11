L'éclairage robuste est étanche, résistant aux chocs et à la poussière - IK09 et IP67

Conforme à la norme internationale IK09, le boîtier de la lampe MatchLine PJH20 est robuste et conçu pour résister aux environnements de travail les plus difficiles. En effet, nous savons que même le travailleur le plus soigneux fait accidentellement tomber ses outils de temps en temps. De plus, grâce à une étanchéité répondant aux normes IP67 et à une surface résistante aux produits chimiques et aux solvants des ateliers, vous pouvez être sûr que la lampe MatchLine PJH20 est un outil d'éclairage conçu pour durer.