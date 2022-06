Un brossage de dents personnalisé

DiamondClean 9000 dispose des modes Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+ pour répondre à vos besoins en matière de brossage. Le mode Clean assure un nettoyage quotidien exceptionnel, le mode White+ enlève les taches, le mode Gum Health assure un nettoyage efficace, mais doux des gencives et le mode Deep Clean+ assure un nettoyage en profondeur des plus revigorants. Ces trois intensités vous permettent de choisir une intensité élevée pour un nettoyage plus efficace ou une intensité plus faible si votre bouche est plus sensible.