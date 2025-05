Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**

Renforcez la santé de vos gencives avec cette tête de brosse spéciale A3 Premium tout-en-un. Les brins inclinés plus longs avec pointes triangulaires éliminent la plaque dentaire, même le long du bord gingival. Résultat : des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en deux semaines d'utilisation** et jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire éliminée qu'avec une brosse à dents manuelle*.