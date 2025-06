Plaque dentaire mieux éliminée et dents plus blanches

Des dents plus blanches ? C'est possible grâce à la zone centrale d'élimination des taches de cette tête de brosse blancheur W. Les brins en forme de diamant sont conçus pour augmenter la surface de contact et éliminer les taches plus efficacement. Elle se compose également de brins densément implantés pour éliminer 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tout en nettoyant vos dents en profondeur.