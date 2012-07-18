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Arrêté

Philips Fidelio SoundHubHome Cinéma 2 enceintes

HTS9241/12

4.1

| (81) Avis | 84% recommandent ce produit

Un son d'une clarté à couper le souffle

Découvrez le son Crystal Clear avec le nouveau système Home Cinéma 2 enceintes HTS9241. Le son d'une clarté exceptionnelle offert par les tweeters en titane vous permet désormais de profiter pleinement de vos films et musiques préférés.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un son d'une clarté à couper le souffle

  • Blu-ray 3D

  • Tweeters en titane

Tweeters en titane pour un son sans distorsion d'une clarté exceptionnelle

Tweeters en titane pour un son sans distorsion d'une clarté exceptionnelle

Les tweeters à base de titane conçus en co-développement présentent la rigidité et la légèreté requises pour garantir un son sans distorsion. Leur extraordinaire résistance à la distorsion et à la résonance sur toute la réponse en fréquences audibles est le gage d'un son d'une clarté exceptionnelle.

Amplificateurs de classe D haute qualité pour restituer le moindre son

Amplificateurs de classe D haute qualité pour restituer le moindre son

Les amplificateurs de classe D haute qualité Philips sont conçus pour préserver la source sonore originale afin d'offrir un signal audio plus précis et ainsi de reproduire les détails sonores de la musique et des films exactement comme l'artiste ou le réalisateur les ont pensés.

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive

Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.1

sur 6

81

Avis

84%

recommandent ce produit

18/07/2012

France

France

Excellent produit

Beau design, et Très bonne qualité de son. Net Tv devrait être enrici de plus d'applications.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Home Cinéma 2 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Home Cinéma 2 enceintes

17/07/2012

France

France

Produit haut de gamme

Très bonne qualité de son et bonne profondeur, un bémol reste pour la lecture des films en 3D, certains films donnent un effet flou, par exemple le film Rio n'est pas net.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Home Cinéma 2 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 Home Cinéma 2 enceintes

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt kann ich nur empfehlen

Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

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