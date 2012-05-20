Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
HTS7500/12
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon !
Profitez d'un affichage haute définition de photos et d'une diffusion d'un son Surround, le tout avec un design en aluminium de haute qualité. Les enceintes du système procurent un son Surround haute fidélité pour une expérience cinématographique exceptionnelle, dans votre salon.
Lecture de disques Blu-ray
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.
Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.
3.0
sur 6
25
Avis
gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS7500 5.1 home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS7500 5.1 home cinema