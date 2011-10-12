Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HTS7500/12
Breng de bioscoop naar uw huis
Dankzij dit stijlvolle systeem met High Definition-weergave, Surround Sound en luidsprekers van topklasse waant u zich in een echte bioscoop. De afwerking in hoogwaardig aluminium maakt het een lust voor het oog.
Blu-ray Discs afspelen
Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.
DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.
Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.
3.0
van 5
25
Reviews & awards
Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7500 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7500 5.1 home cinema
Gerlof54
10/10/2011
Nederland
Geweldig apparaat, goede geluidskwaliteit
De HTS7500 is een topproduct. De geluidskwalitiet is zeer goed, de speakers zien er strak uit. Het beeld is uitstekend van kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7500 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7500 5.1 home cinema
Lodewijk
15/03/2011
Nederland
Beste Home Cinema die ik tot nu toe had.
Zeer fraaie vormgeving en design, makkelijk en logisch te bedienen AB. Schitterende weergave van DVD en Blue Ray discs. De geluidsweergave is werkelijk volmaakt. Perfct product van Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7500 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS7500 5.1 home cinema