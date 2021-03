Technologie ProMix pour un mixage rapide et plus homogène

Philips s'est associé à l'Université de Stuttgart pour développer la technologie ProMix afin d'obtenir un mixage plus rapide et homogène. Sa technologie triangulaire avancée unique crée une circulation optimale des ingrédients, pour des performances inégalées et un résultat final toujours impeccable.