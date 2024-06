Délicieux gâteaux maison, petits gâteaux et bien plus encore

Préparez une délicieuse mayonnaise maison, de la crème fouettée lisse et ferme, des œufs légers, des crêpes et bien plus encore avec l’accessoire fouet offert avec votre mélangeur à main Speedtouch de la collection Philips Avance. Voir tous les avantages