2 vitesses de coupe et de tranchage

Vous pouvez choisir la vitesse qu'il vous faut, en fonction du plat ou de la recette concernée. Pour couper des ingrédients en julienne, utilisez la vitesse 1, et pour couper en tranches ou râper, sélectionnez la vitesse 1 pour les ingrédients tendres tels que les champignons, et la vitesse 2 pour les ingrédients durs tels que les carottes et le saucisson.