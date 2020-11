Maximise le volume et les boucles tout en massant doucement le cuir chevelu

Grâce à sa forme asymétrique exclusive adaptée à la morphologie du crâne, le diffuseur massant est plus facile et intuitif à utiliser. Il répartit le flux d'air dans les cheveux afin de les sécher sans les abîmer, de leur donner du volume et de réduire les frisottis. Il permet aussi de masser le crâne afin de stimuler le cuir chevelu et d'accroître la vitalité de cheveux. Pour des résultats optimaux, maintenez-le près du crâne et des racines, et laissez les picots massants texturés du diffuseur créer du volume, ajouter du ressort aux cheveux et former les boucles.