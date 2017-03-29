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  • Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect
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  • Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect
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DryCare AdvancedSèche-cheveux

HP8233/00

4.7
| (136) Avis | 95% recommandent ce produit
Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect
Protégez vos cheveux tout en bénéficiant d'un séchage rapide. Faites votre choix parmi les différentes vitesses et températures de ce sèche-cheveux. Utilisez la fonction ThermoProtect pour un séchage ultra-rapide à une température douce et constante, et bénéficiez du soin ionique et de la fonction Turbo.
Voir tous les avantages

Avec diffuseur massant et concentrateur 11 mm.

Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionique

  • 2 200 W

  • Fonction ionique

  • Diffuseur massant

Design élégant et féminin exprimant performances et qualité

Design élégant et féminin exprimant performances et qualité

Le design de ce sèche-cheveux est moderne et sophistiqué. Ses lignes fluides, douces et allongées apportent une touche subtile et féminine, tandis que ses finitions impeccables et ses matériaux de qualité supérieure annoncent l'excellence du produit.

Réglage de la température ThermoProtect

Réglage de la température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

136

Avis

95%

recommandent ce produit

1

29/03/2017

France

France

Acheteur vérifié

Efficace et simple

J'en ai acheté deux, dont un en cadeau pour ma nièce. Elles ont confiante en la marque, elles avaient d'autre modèles plus anciens dont elles sont satisfaites. Le présent modèle les satisfait également.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ThermoProtect HP8238/10 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ThermoProtect HP8238/10 Sèche-cheveux

15/05/2016

France

France

excellent produit

ce sèche-cheveux fait très bien son travail avec un minimum de bruit, il n'est pas trop lourd mais je ne fais pas de brushing donc je ne le tiens pas longtemps. J'ai les cheveux très fins et ils sont secs rapidement sans être asséchés par la chaleur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux

12/05/2013

France

France

Beau design et performant

Il est simple d'utilisation et juste comme je voulais.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux

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