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ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionenverzorging
Massagediffuser
Deze haardroger belichaamt een moderne, verfijnde designbenadering. Zachte, vloeiende contouren en slanke vormen geven een subtiel vrouwelijk tintje, terwijl de details en hoogwaardige materialen en afwerking de superieure prestaties van het product onderstrepen.
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
Deze professionele haardroger van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
4.7
van 5
136
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
rindo
15/08/2018
België
Geverifieerde koper
Precies wat we nodig hadden.
Dit product voldoet aan onze voorwaarden en is gemakkelijk in gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8233/00 Haardroger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8233/00 Haardroger
Karine62
07/07/2015
België
Geverifieerde koper
uitstekend product
Ik ben heel tevreden met mijn aankoop en met deze haardroger heb ik veel minder last van droge punten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8233/00 Haardroger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8233/00 Haardroger
Mimmi
07/07/2015
België
Geverifieerde koper
Fantastische haardroger
Zeer snelle en efficiënte haardroger! Zeer tevreden met de aankoop!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8233/00 Haardroger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Advanced HP8233/00 Haardroger