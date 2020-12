Fleur de douche exfoliante pour empêcher l'apparition de poils incarnés

Le Satinelle Massage est livré avec une fleur de douche exfoliante à utiliser pour préparer vos jambes à l'épilation sous la douche. Utilisez-la régulièrement pour garder des jambes douces et soyeuses et éviter la repousse des poils sous la peau (poils incarnés). De plus, l'exfoliation affinera le grain de votre peau.