Les plaques en titane anodisé ont une durée de vie 8 fois supérieure à celle des plaques standard en céramique

Ces plaques de lissages sont en titane anodisé, ce qui les rend 8 fois plus durables que les plaques en céramique traditionnelle. Ce matériau est incroyablement dur, et pourtant ultra-lisse. Résultat : ces plaques à la technologie de pointe offrent non seulement des résultats de niveau professionnel et une brillance impressionnante, mais peuvent également être utilisées avec des produits capillaires tels que gels, cires et laques.