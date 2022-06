Un volume et des boucles dignes d'un professionnel

Le SalonCurl Pro est un fer à friser digne d'un professionnel qui permet de créer du volume et de réaliser des boucles durables, rapidement et efficacement. Il apporte également à vos cheveux un maximum de protection grâce au revêtement en céramique et à l'élément de répartition uniforme de la chaleur. Voir tous les avantages