Facile à fixer et à ajuster

Pour vous aider à poursuivre votre traitement des troubles du sommeil, ce dernier doit être aussi confortable que possible. Le masque DreamWisp est doté de clips magnétiques rapides et faciles à fixer ou à détacher. Vous pouvez ainsi mettre ou enlever votre masque en toute simplicité, à tout moment. Les utilisateurs ont déclaré qu’ils étaient plus satisfaits de la facilité d’utilisation du masque DreamWisp.