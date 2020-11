In iedere positie comfortabel slapen

DreamWisp is enkel verkrijgbaar bij uw slaapkliniek of thuiszorgleverancier. DreamWisp is ontworpen om te zorgen dat u comfortabel blijft terwijl u draait in uw slaap. De DreamWisp combineert het DreamWear-masker met slangaansluiting boven het hoofd met het Wisp-neuskussentje met minimaal huidcontact, waardoor u in iedere positie kunt slapen.