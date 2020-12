La respiration guidée par la lumière vous aide à vous détendre avant de vous endormir

Inspiré d'exercices bien connus de respiration et de relaxation, notre fonction de relaxation guidée par la lumière est conçue pour vous endormir en vous aidant à décompresser et à vous détendre après une journée active. Fermez les yeux et laissez votre respiration suivre l'un des sept rythmes d'intensité lumineuse ou de son, pour une transition calme et paisible entre la journée et le temps des rêves.