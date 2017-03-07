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Arrêté
HF3461/01
Commencez votre journée en pleine forme
Réveillez-vous naturellement et avec autant d'énergie qu'un réveil estival grâce à l'Eveil Lumière. Fort de l'expérience acquise par Philips en matière d'éclairage depuis un siècle, l'Éveil Lumière prodigue des bienfaits cliniquement prouvés.
La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. Le contact de la lumière avec les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Votre réveil s'en trouve amélioré.
Éveil Lumière (HF 3461) offre une intensité lumineuse pouvant atteindre 400 lux. Des tests ont démontré qu'une intensité lumineuse allant jusqu'à 250 lux est nécessaire pour stimuler les hormones de l'énergie, pour un réveil plein de dynamisme. Au niveau de la lecture, une luminosité comprise entre 300 et 400 lux est requise.
À l'heure demandée, le son naturel ou, si vous le souhaitez, une alarme sonore agréable est diffusée. Le son va crescendo du niveau minimum au niveau demandé, et ce, en une minute et demie. Vous disposez de trois sons naturels : oiseaux du matin dans la forêt, vagues en bord de mer ou une grenouille et un canard dans un étang. L'augmentation progressive du volume vous permet de vous réveiller en douceur, sans risque de sonnerie stridente. Une fois le niveau de volume souhaité atteint, la sortie du lit paraît plus simple.
Récompenses
3.8
sur 6
57
Avis
pepe209
07/03/2017
France
Acheteur vérifié
J'utilise Ce Produit Depuis :plus de deux ans
Cela fait pas loin de 11 ans (au moins 7 ou 8 ans sûr) que j'ai ce réveil. Il fonctionne toujours aussi bien. Se réveiller doucement grâce à la lumière qui monte progressivement est vraiment agréable. On se réveille plus tranquillement, sans sursaut et sans être ébloui par la première lumière que l'on allume. Egalement le son de la radio (ou des différents sons de la nature) monte progressivement afin de se réveiller doucement, sans avoir la radio qui chante à tue-tête, nous réveillant en sursaut... Lorsque j'utilise un réveil "classique", j'ai l'impression de ne pas être aussi bien reposé qu'avec l'Eveil Lumière. ëtre réveillé d'un coup, sans ménagement, est devenu un supplice. J'aurais du mal à ma passer de ce réveil en douceur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HF3461/01 Éveil Lumière
Oui, je recommande ce produit
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Vinzenzo
25/10/2015
France
Acheteur vérifié
Toujours aussi bien après près de 10 ans
Cela fait pas loin de 10 ans (au moins 7 ou 8 ans sûr) que j'ai ce réveil. Il fonctionne toujours aussi bien. Se réveiller doucement grâce à la lumière qui monte progressivement est vraiment agréable. On se réveille plus tranquillement, sans sursaut et sans être ébloui par la première lumière que l'on allume. Egalement le son de la radio (ou des différents sons de la nature) monte progressivement afin de se réveiller doucement, sans avoir la radio qui chante à tue-tête, nous réveillant en sursaut... Lorsque j'utilise un réveil "classique", j'ai l'impression de ne pas être aussi bien reposé qu'avec l'Eveil Lumière. ëtre réveillé d'un coup, sans ménagement, est devenu un supplice. J'aurais du mal à ma passer de ce réveil en douceur.
Oui, je recommande ce produit
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007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HF3461/01 Wake-up Light
Date d'utilisation 2021-01-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HF3461/01 Wake-up Light
Date d'utilisation 2021-01-04