Trois sons naturels ou alarme sonore agréable

À l'heure demandée, le son naturel ou, si vous le souhaitez, une alarme sonore agréable est diffusée. Le son va crescendo du niveau minimum au niveau demandé, et ce, en une minute et demie. Vous disposez de trois sons naturels : oiseaux du matin dans la forêt, vagues en bord de mer ou une grenouille et un canard dans un étang. L'augmentation progressive du volume vous permet de vous réveiller en douceur, sans risque de sonnerie stridente. Une fois le niveau de volume souhaité atteint, la sortie du lit paraît plus simple.