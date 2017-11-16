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Niet meer leverbaar
HF3461/01
Begin uw dag op een aangename manier
Met de Wake-up Light wordt u gemakkelijk en op een natuurlijke manier wakker, waardoor u net zoveel energie hebt als op een zomerse ochtend. De Wake-up Light is gebaseerd op 100 jaar lichtervaring van Philips en biedt medisch bewezen voordelen.
Het licht wordt vanaf 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk feller. Het licht schijnt op uw ogen en heeft een positieve invloed op uw energiehormonen en bereidt uw lichaam voor op het ontwaken. Hierdoor heeft ontwaken een aangenamer gevoel.
De Wake-up Light (HF3461) geeft een lichtintensiteit tot 400 lux. Het is klinisch bewezen dat we tot 250 lux aan lichtintensiteit nodig hebben om de energiehormonen zo te beïnvloeden dat we vol energie wakker worden. Om comfortabel te kunnen lezen is een lichtniveau van 300 tot 400 lux nodig.
Op de ingestelde wektijd hoort u een natuurlijk geluid of, als u dat liever hebt, een vriendelijk piepje. Dit begint rustig en het duurt ongeveer anderhalve minuut om tot het geselecteerde geluidsniveau te komen. Er zijn drie natuurlijke geluiden waar u uit kunt kiezen: fluitende vogels in het bos, het geluid van golven op het strand of het geluid van een kikker en een eend in een vijver. Doordat het geluid geleidelijk steeds harder wordt, wordt u prettig en langzaam gewekt en schrikt u niet wakker. Tegen de tijd dat het geluid het geselecteerde niveau heeft bereikt, is opstaan geen probleem meer.
Prijzen
3.8
van 5
57
Reviews & awards
Rosalita
16/11/2017
Nederland
Heerlijk relaxed wakker worden
Bijna 10 jaar lang (sinds april 2008!) heel veel plezier gehad van deze Wake-up light, je wordt er heerlijk relaxed wakker mee. Tijd en wektijd instellen is simpel, en het is ook fijn dat je de lichtsterkte van het display kunt instellen. Sinds een jaar of drie gaat het licht en/of de radio soms vanzelf aan, en sinds kort gaat de lamp niet meer volledig aan, maar blijft 'hangen' op (ongeveer) stand 4. Het wieltje waarmee je de lichtsterkte in kunt stellen werkt niet meer. Ik ga nu de HF 3506/30 bestellen, hopelijk bevalt die net zo goed, en gaat deze net zo lang mee! Qua design zijn de nieuwe Wake-up lights in elk geval een stuk mooier dan de HF 3461!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3461/01 Wake-up Light
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3461/01 Wake-up Light
Lau64
16/11/2017
Nederland
Heerlijk relaxed wakker worden
Bijna 10 jaar lang (sinds april 2008!) heel veel plezier gehad van deze Wake-up light, je wordt er heerlijk relaxed wakker mee. Tijd en wektijd instellen is simpel, en het is ook fijn dat je de lichtsterkte van het display kunt instellen. Sinds een jaar of drie gaat het licht en/of de radio soms vanzelf aan, en sinds kort gaat de lamp niet meer volledig aan, maar blijft 'hangen' op (ongeveer) stand 4. Het wieltje waarmee je de lichtsterkte in kunt stellen werkt niet meer. Ik ga nu de HF 3506/30 bestellen, hopelijk bevalt die net zo goed, en gaat deze net zo lang mee! Qua design zijn de nieuwe Wake-up lights in elk geval een stuk mooier dan de HF 3461!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3461/01 Wake-up Light
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3461/01 Wake-up Light
Jaap1973
06/12/2013
Nederland
Lekker ontwaken met deze topper
Mijn vrouw moest en zou zo'n ding hebben en ik ben blij dat ze het er door gedrukt heeft :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3461/01 Wake-up Light
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3461/01 Wake-up Light