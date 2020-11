Du pain grillé parfait, tranché à la main ou la machine

Le grille-pain entièrement métallique avec fente ultra-large à centrage automatique dore le pain de manière uniforme, quelle que soit l'épaisseur des tranches. Ses différentes options de dorage et son accessoire réchauffe-viennoiseries intégré vous permettent de savourer du pain parfaitement grillé et croustillant, ainsi que des viennoiseries et petits pains chauds. Voir tous les avantages