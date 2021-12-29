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Hairclipper series 9000Tondeuse à cheveux lavable

HC9420/15

4.1
| (908) Avis | 83% recommandent ce produit
Pour une coupe de cheveux impeccable et personnalisée
Personnalisez votre coupe à la perfection avec la tondeuse à cheveux Philips 9000. Les 400 hauteurs de coupe et les lames en titane offrent une précision et une puissance inégalées. Créez la finition parfaite adaptée à la densité de vos cheveux.
Voir tous les avantages

avec sabots motorisés

Pour une coupe de cheveux impeccable et personnalisée

  • Lames auto-affûtées en métal

  • 60 hauteurs de coupe

  • 120 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

60 hauteurs de coupe avec boutons motorisés

60 hauteurs de coupe avec boutons motorisés

Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.

Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

Personnalisez votre coupe grâce au capteur PowerAdapt

Personnalisez votre coupe grâce au capteur PowerAdapt

Une coupe de cheveux uniforme et personnalisée. Le capteur PowerAdapt adapte automatiquement la puissance moteur à la densité de vos cheveux, pour une puissance de coupe précise, quelle que soit la longueur.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

908

Avis

83%

recommandent ce produit

29/12/2021

België

België

Acheteur vérifié

Pratique et efficace

Le réglage de la hauteur électronique est très pratique. En mettant le sabot, il connaît la hauteur minimale et maximale.

Avantages

Réglage de la hauteur électronique

Contre

Un peu lourd mais acceptable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

15/03/2021

België

België

Acheteur vérifié

Facile et souple d'utilisation..?

Le service et la qualité réputée des produits Philips !

Avantages

Hyper pratique

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable

16/12/2020

België

België

Acheteur vérifié

Règlages faciles

Facile d'utilisation, règlages nombreux et fonction mémoire très utile

Avantages

Simple , facile, efficace

Contre

rien à dire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable

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