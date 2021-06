60 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 42 mm

Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe à 0,5 mm.