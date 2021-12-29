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Lames auto-affûtées en métal
60 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Jusqu'à 5 ans de garantie
Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
Une coupe de cheveux uniforme et personnalisée. Le capteur PowerAdapt adapte automatiquement la puissance moteur à la densité de vos cheveux, pour une puissance de coupe précise, quelle que soit la longueur.
4.1
sur 6
908
Avis
83%
recommandent ce produit
JLJ Bel
29/12/2021
België
Acheteur vérifié
Pratique et efficace
Le réglage de la hauteur électronique est très pratique. En mettant le sabot, il connaît la hauteur minimale et maximale.
Avantages
Réglage de la hauteur électronique
Contre
Un peu lourd mais acceptable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
MMA01
15/03/2021
België
Acheteur vérifié
Facile et souple d'utilisation..?
Le service et la qualité réputée des produits Philips !
Avantages
Hyper pratique
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/15 Tondeuse à cheveux lavable
Gégé26
16/12/2020
België
Acheteur vérifié
Règlages faciles
Facile d'utilisation, règlages nombreux et fonction mémoire très utile
Avantages
Simple , facile, efficace
Contre
rien à dire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 9000 HC9450/20 Tondeuse à cheveux lavable