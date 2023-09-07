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  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
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  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
  • De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u

Hairclipper series 9000Afspoelbare tondeuse

HC9420/15

4.1
| (908) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u
De Philips Hairclipper 9000 zorgt voor een perfect en persoonlijk kapsel. Met 400 lengte-instellingen en titanium mesjes profiteert u van de ultieme precisie en kracht. Bereik het perfecte resultaat afgestemd op uw haardikte.
Bekijk alle voordelen

met gemotoriseerde kammen

De perfecte scheerbeurt, afgestemd op u

  • Zelfslijpende metalen mesjes

  • 60 lengtestanden

  • 120 min. draadloos gebruiken/1 uur opladen

  • Tot 5 jaar garantie

60 lengtestanden met gemotoriseerde knoppen

60 lengtestanden met gemotoriseerde knoppen

Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Blijft net zo scherp als op dag 1 zonder te oliën

Blijft net zo scherp als op dag 1 zonder te oliën

De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.

De PowerAdapt-sensor zorgt voor een gepersonaliseerde knipervaring

De PowerAdapt-sensor zorgt voor een gepersonaliseerde knipervaring

Een gelijkmatig en persoonlijk kapsel. De PowerAdapt-sensor stemt de motor automatisch af op uw unieke haardichtheid, waardoor u precies de juiste knipkracht krijgt op elke lengte.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

908

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

07/09/2023

België

België

Geverifieerde koper

Super Tondeuse

De 2de tondeuse op rij van hetzelfde type en merk ! Dat zegt alles ! TOP PRODUCT

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

11/05/2023

België

België

Geverifieerde koper

Het toestel voldoet helemaal aan de verwachtingen

Het toestel werkt perfect Ik zou het zeker aan anderen aanraden

Voordelen

Haarfijn afregelen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

06/08/2022

België

België

Geverifieerde koper

Heel goeie tondeuse

Heel tevreden over deze tondeuse. Werkt heel goed. Ik gebruik het enkel voor mijn hoofd (niet voor trimmen). Laadt ook heel snel op.

Voordelen

Zeer degelijk en gebruiksvriendelijk toestel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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