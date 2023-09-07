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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Zelfslijpende metalen mesjes
60 lengtestanden
120 min. draadloos gebruiken/1 uur opladen
Tot 5 jaar garantie
Gebruik de knoppen om de lengte die u wilt nauwkeurig te selecteren en te vergrendelen. Kies uit meer dan 60 lengte-instellingen. Gebruik de kam om met stappen van precies 0,2 mm tussen 1 en 7 mm te trimmen of met stappen van 1 mm tussen 7 en 42 mm. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.
Een gelijkmatig en persoonlijk kapsel. De PowerAdapt-sensor stemt de motor automatisch af op uw unieke haardichtheid, waardoor u precies de juiste knipkracht krijgt op elke lengte.
4.1
van 5
908
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
MC MC MC MC
07/09/2023
België
Geverifieerde koper
Super Tondeuse
De 2de tondeuse op rij van hetzelfde type en merk ! Dat zegt alles ! TOP PRODUCT
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Drosjak
11/05/2023
België
Geverifieerde koper
Het toestel voldoet helemaal aan de verwachtingen
Het toestel werkt perfect Ik zou het zeker aan anderen aanraden
Voordelen
Haarfijn afregelen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
L DC
06/08/2022
België
Geverifieerde koper
Heel goeie tondeuse
Heel tevreden over deze tondeuse. Werkt heel goed. Ik gebruik het enkel voor mijn hoofd (niet voor trimmen). Laadt ook heel snel op.
Voordelen
Zeer degelijk en gebruiksvriendelijk toestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse